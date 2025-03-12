Другое
Перейти к списку новостей
12.03.2025 20:21
Просмотров: 97

Росіяни атакували FPV-дроном будинок у Куп’янську: фото з місця

Росіяни атакували FPV-дроном будинок у Куп’янську: фото з місця

12 березня близько 11:40 російський FPV-дрон поцілив по території приватного будинку у Купʼянську на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Осколкове поранення дістав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад житлового будинку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 