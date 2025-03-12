12.03.2025 20:21
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Росіяни атакували FPV-дроном будинок у Куп’янську: фото з місця
12 березня близько 11:40 російський FPV-дрон поцілив по території приватного будинку у Купʼянську на Харківщині.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Осколкове поранення дістав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад житлового будинку.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).