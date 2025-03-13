TikTok запроваджує обмеження для підлітків

Соціальна мережа TikTok впроваджує нові інструменти, які допоможуть батькам контролювати активність їхніх дітей у застосунку.

Про це йдеться в релізі TikTok, повідомляє Кореспондент.

У рамках оновлення Family Pairing батьки зможуть обмежувати час використання TikTok, переглядати списки підписок і заблокованих користувачів своїх дітей, а також отримувати повідомлення, якщо їхня дитина поскаржиться на відео.

Нова функція Час поза мережею дає змогу батькам блокувати доступ до TikTok у певні години – наприклад, під час навчання, сімейного часу, вночі або на вихідних. За необхідності підліток може запросити додатковий час, але рішення залишається за батьками.

Функція Режим розслаблення передбачає, що якщо підліток до 16 років заходить у TikTok після 22:00, його стрічка буде прихована, а на екрані з’явиться повідомлення з розслаблюючою музикою, що закликає відкласти телефон і відпочити. Якщо користувач проігнорує повідомлення, додаток повторно нагадає йому про необхідність відключитися.

Агентство Телевидения Новости