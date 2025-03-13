Пішла з дому та не повернулася: у Харкові розшукують неповнолітню дівчину

Харківським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцезнаходження мешканки Салтівського району Катерини Швець, 2011 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дівчина 10 березня пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 145 см, середньої статури, кучеряве темне волосся.

Була одягнена у спортивну сіру кофту, жилетку, кросівки.

У поліції наголошують, – «шановні громадяни, якщо відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11, 102, або іншими доступними способами».

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