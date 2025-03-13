Пішла з дому та не повернулася: у Харкові розшукують неповнолітню дівчину
Харківським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцезнаходження мешканки Салтівського району Катерини Швець, 2011 року народження.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Дівчина 10 березня пішла з дому та не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст 145 см, середньої статури, кучеряве темне волосся.
Була одягнена у спортивну сіру кофту, жилетку, кросівки.
У поліції наголошують, – «шановні громадяни, якщо відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11, 102, або іншими доступними способами».