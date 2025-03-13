Дистанційна сплата штрафів через Резерв+: Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроєкт 12093, який передбачає дистанційну сплату штрафів через застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

«За таке порушення військового обліку передбачений штраф. Його можна буде оплатити через застосунок Резерв+ без відвідувань ТЦК, як зараз», підкреслила вона.

Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військово-облікові дані.

Це працюватиме наступним чином:

Людина в Резерв+ подає заяву, що визнає порушенняУ Резерв+ надходить постанова про порушенняЛюдина сплачує штраф за реквізитами в застосункуОплата підтверджується і постанова закривається.

Черногоренко також додала, що для військовослужбовців передбачається повне скасування штрафів за таке порушення. За її словами, «українці отримають ще один людяний механізм взаємодії з державою».

Агентство Телевидения Новости