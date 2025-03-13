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Вчитель, ветеринар та інженер-дослідник: вакансії тижня в Харківській області

Вчитель, ветеринар та інженер-дослідник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 13 березня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2409 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.2. Економіст з планування – 29 900 грн. 3. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн. 4. Інспектор з кадрів – 24 000 грн. 5. Головний державний аудитор – 23 400 грн.6. Інспектор інспекції енергонагляду – 21 600 грн. 7. Доводжувач-притирник – 20 000 грн. 8. Інженер-дослідник – 19 900 грн. 9. Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 000 грн. 10. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм – 15 000 грн.  З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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