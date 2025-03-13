Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:32
Просмотров: 95

Новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро від Фінляндії

Новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро від Фінляндії

Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє Європейська правда.

Пакет має бути схвалений урядом і президентом Фінляндії.

«Як і в минулому, зміст пакета допомоги не розкривається в деталях. Однак можна сказати, що цього разу він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба», – сказав Хяккянен.

Він зазначив, що у Фінляндії «існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні”.»

«Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки», – додав фінський міністр.

На зустрічі Хяккянена з Умєровим також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 