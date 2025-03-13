Прикордонники фіксують активізацію атак росіян на Куп’янському напрямку

Окупанти активізували атаки на Куп’янському напрямку. Проте ворога виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що підрозділи прикордонників з бойових бригад та з інших прикордонних загонів присутні на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському напрямках фронту.

«За останній період бачимо активність ворога на Куп’янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях», – повідомив речник.

Демченко додав, що прикордонники застосовують дрони, щоб на підступах до переднього краю українських позицій виявляти ворога. Бійці ДПСУ мають на озброєнні артилерійські підрозділи та РСЗВ, застосовують такі засоби, щоб знищувати противника.

За його словами, на кордоні з росією в межах Чернігівської та Харківської областей спроб заходу ворожих диверсійних груп за останній період не фіксувалося.

Агентство Телевидения Новости