СБУ викрила харків’янку, яка допомагала окупантам «розвивати промисловість» у Куп’янську

На Харківщині СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам «розвивати промисловість». Зловмисницею виявилась 36-річна мешканка Харкова, яка під час захоплення частини регіону перебувала у м.Купʼянськ та вирішила приєднатись до лав російських загарбників.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінка добровільно погодилась очолити «Управління промисловості і торгівлі Військово-цивільної адміністрації Харківської області».

На цій «посаді» колаборантка організовувала роботу управління, планувала проєкти економічного розвитку та брала участь в нарадах, які проводило окупаційне керівництво.

Зловмисниця здійснювала нагляд за діяльністю промислових об’єктів та торгових закладів, здійснювала їх перереєстрацію за законодавством рф, після чого вони незаконно обкладались податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади.

За це жінка щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях.

Напередодні деокупації ворожа поплічниця втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства.

Фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости