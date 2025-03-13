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На Харківщині з’явилося нове місто – Слобожанське

На Харківщині з’явилося нове місто – Слобожанське

Сьогодні, 13 березня, Верховна Рада селище Слобожанське у Харківській області поряд зі Зміївською ТЕС статус міста. Відповідну постанову № 11240 підтримали 242 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення стало результатом ухвалення закону про населені пункти у 2023 році. Документ передбачає надання статусу міста усім населеним пунктам з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів. У Слобожанському станом на 1 січня 2024 року чисельність населення становила 12 329 людей.

Слобожанське – адмінцентр Слобожанської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області. Його заснували у 1956 році у зв’язку з будівництвом Зміївської теплової електростанції.

Агентство Телевидения Новости

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