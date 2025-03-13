Працював на окупантів на посаді експерта-криміналіста: СБУ повідомила про підозру колаборанту з Харківщини

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника, який перейшов на сторону ворога під час окупації Куп’янська у 2022 році. 46-річний місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у створеному агресором незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після тимчасового захоплення Куп’янська, колаборант вступив до окупаційного «мвс рф». Там він з червня по вересень виконував обов’язки на посаді «старшого експерта експертно-криміналістичного відділення».

На цій посаді зловмисник збирав дані та відбитки пальців українців, які незаконно утримувались рашистами у тюремних камерах. Надалі окупанти планували використати ці дані для створення електронної бази даних на українців.

Крім цього, за дорученнями окупантів, він досліджував речові докази та оформлював необхідні експертні висновки.

Під час звільнення Куп’янська зловмисник втік на територію країни-агресора, де наразі переховується від українського правосуддя.

Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости