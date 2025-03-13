На Харківщині тривають два бої, три штурми відбито

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 13 березня. Триває 1114 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На даний час ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському та Торецькому напрямках.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні населені пункти:

Уланове, Старикове, Кучерівка, Славгород, Яструбщина, Сидорівка Сумської області;Відродженівське Харківської області.

На Харківському напрямку ворог тричі наступав на позиції українських захисників в районі Вовчанська та Дорошівки. Триває одне боєзіткнення.

Двічі противник атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Богуславки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости