СБУ фіксує активізацію російських спецслужб та пропагандистів

Служба безпеки України попереджає про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі України із залученням пропагандистів та блогерів.

Про це повідомили в СБУ.

Ці «експерти» створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається «розганяти» у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ.

Серед поширюваних тез:

відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;тези про «втрату суб’єктності» під час переговорів на міжнародній арені;розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви.

«Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті», – розповіли в СБУ.

СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. У тому числі вони можуть класифікуватися, як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі.

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки України у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У рамках цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.

Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. З них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників.

Агентство Телевидения Новости