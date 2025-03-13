Удари БпЛА по Харкову: постраждали семеро людей, з них четверо дітей

Увечері 13 березня окупанти завдали кілька ударів по Харкову. Зафіксовані влучання у трьох районах. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За медичною допомогою звернулося семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей зазнали гострої реакції на стрес. Їм надана допомога на місці. Вік дітей – від 11 місяців до восьми років.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости