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13.03.2025 23:14
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Удари БпЛА по Харкову: постраждали семеро людей, з них четверо дітей

Удари БпЛА по Харкову: постраждали семеро людей, з них четверо дітей

Увечері 13 березня окупанти завдали кілька ударів по Харкову. Зафіксовані влучання у трьох районах. Пошкоджені приватні будинки. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За медичною допомогою звернулося семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей зазнали гострої реакції на стрес. Їм надана допомога на місці. Вік дітей – від 11 місяців до восьми років.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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