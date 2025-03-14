Удар по житлових будинках та транспортному підприємству у Харкові: дані прокуратури

13 березня з 20:00 по 21:00 у Харкові відбулося чотири влучання російських дронів «Герань-2». Два удари – в Основ’янському районі, одне в Новобаварському та одне – в Немишлянському. Найбільша кількість травмованих в Основ’янському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Тут влучання біля приватної житлової забудови, внаслідок чого було пошкоджено фасад та скління декількох приватних житлових будинків. Тут сім осіб отримала гостру реакцію на стрес. Серед них чотири дитини – дві дівчинки та два хлопчики. Наймолодшому хлопчику 11 місяців, найстаршій дівчинці вісім років. Також гостра реакція на стрес у двох жінок і одного чоловіка», – йдеться в повідомленні.

В Основ’янському районі зафіксовано влучання по транспортному інфраструктурному підприємству – по складському приміщенню, внаслідок чого відбулася пожежа.

У Новобаварському районі безпілотник вдарив по відкритій місцевості в парковій зоні, у Немишлянському районі дрон також влучив по відкритій місцевості.

За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости