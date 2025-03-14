Окупанти намагаються зайти на територію Сумщини – ДПСУ

Фіксуються спроби малих штурмових груп з росії зайти на територію Сумської області, зокрема, у напрямках населених пунктів Новеньке або Журавка.

Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Кореспондент.

«Ми далі продовжуємо фіксувати спроби малих штурмових груп (з боку росіян – ред.) зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Власне, їхня задача залишається незмінною: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше – у напрямку населеного пункту Журавка. Саме на цьому відтинку ми фіксуємо такі дії противника для того, щоб він там накопичувався і розширював зону активних бойових дій», – розповів він.

За словами Демченко, всі прикордонні підрозділи, які знаходяться на Сумському напрямку, застосовують наявне озброєння, артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати, аби знищувати ці групи, ще навіть на підході до українського кордону.

Речник ДПСУ уточнив, що як на території України, так і поза лінією державного кордону за минулу добу, за підтвердженими даними, близько 15 військовослужбовців рф було вбито, більш ніж 10 росіян зазнали поранень і були змушені відійти від території України.

Демченко також зазначив, що росіяни не використовують броньовану техніку чи транспортні засоби для просування, оскільки не дозволяє місцевість. Вони намагаються накопичити свої сили, рухаючись пішки, малими штурмовими групами із двох-п’яти солдатів.

Агентство Телевидения Новости