СБУ розкрила теракт на Харківщині, під час якого рашисти підірвали власного 15-річного агента

Служба безпеки затримала співучасницю теракту, який спецслужби рф влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Тоді окупанти разом із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) підірвали власного 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії.

Унаслідок події фігурант та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка» загинули на місці.Наразі затримано ще одну російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для «курʼєра».

За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими уражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей».Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.

Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні.Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП, і ліквідували свого агента як «зайвого свідка».

У ході комплексних заходів контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження агентки, що виготовила вибуховий пристрій, і затримали її за адресою проживання.

Під час обшуків у неї вилучено компоненти до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, (пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей);ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости