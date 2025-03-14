Харків’янин Вишнивецький переміг росіянина і втретє став чемпіоном Європи з боротьби

22-річний борець греко-римського стилю Михайло Вишнивецький, який представляє вагову категорію до 130 кг, втретє поспіль став чемпіоном Європи серед борців, не старших 23 років.

Про це повідомляє Sport.UA.

Змагання в ці дні тривають у столиці Албанії Тірані. Особливо приємно, що в фіналі Михайло знищив дагестанця Маґомеда Алічуєва, який допущений до участі в Євро під нейтральним прапором.

Наш борець переміг 8:0. Також на шляху до фіналу Михайло поклав на лопатки грека Ґеорґіоса Крістофорідіса, переміг 2:0 вірменина Разміка Курдияна і грузина Шабу Чілашвілі, який не зміг завершити півфінальної сутички через травму.

До 130 кг:

Михайло Вишнивецький (Україна)Маґомед Алічуєв (нейтрал)Шаба Чілашвілі (Грузія)Кемаль Бакір (Туреччина)

Зауважимо, що крім трьох золотих медалей чемпіона Європи U23, в колекції Вишнивецького є титули чемпіона Європи й світу U20, здобуті у 2022 році.

Агентство Телевидения Новости