Продавав неіснуючі будматеріали: у Харкові виявили зловмисника

У Харкові поліція викрила зловмисника, який продавав громадянам неіснуючі будматеріали.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Харків’янин діяв через сайт продажу товарів. Поліцейські задокументували сім фактів шахрайських дій, у результаті яких чоловік заволодів коштами на суму близько 120 тисяч гривень.

Житель міста розміщував фіктивні оголошення та після оформлення замовлення змушував покупців перераховувати завдаток або повну вартість товару на банківські картки. Отримавши гроші, зловмисник припиняв зв’язок із потерпілими та блокував їхні контакти.

Співробітники карного розшуку Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області розшукали 31-річного порушника.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости