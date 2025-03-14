Міноборони України допустило до експлуатації БаАК WINFLY
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) WINFLY.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як розповіли у відомстві, WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Під час проєктування БпАКів, інженери врахували рекомендації, а також досвід фронтових операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
У тому ж числі були застосовані інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).