Міноборони України допустило до експлуатації БаАК WINFLY

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) WINFLY.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як розповіли у відомстві, WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Під час проєктування БпАКів, інженери врахували рекомендації, а також досвід фронтових операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

У тому ж числі були застосовані інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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