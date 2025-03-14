На Харківщині судитимуть двох російських агентів, акі шпигували під прикриттям зооволонтерства

У Харківській області судитимуть подружжя, яке під виглядом зооволонтерів шпигувало на користь російської воєнної розвідки. Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачені – жителі одного із селищ, розташованих у передмісті Харкова. За даними слідства, безробітний чоловік та його співмешканка збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога.

Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, ворожі агенти об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння «притулок».

Насправді вони вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників тощо. Крім безпосередніх розвідувальних вилазок, зрадники під виглядом звичайних розмов з іншими мешканцями випитували необхідні дані.

Встановлено, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який є куратором по Харківському напрямку. Наразі він перебуває на тимчасово окупованому Сході України і співпрацює з російською воєнною розвідкою, більш відомою як гру. Саме йому зрадники як своєму безпосередньому куратору і надсилали зібрані відомості через Telegram.

Правоохоронці затримали агентів за місцем мешкання. Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони з доказами їх протиправної діяльності.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки та 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

На суд фігуранти очікують, перебуваючи під вартою. Обвинувачених судитимуть у Харківському районному суді Харківської області, їм загрожує позбавлення волі на строк пʼятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости