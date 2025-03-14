У Харкові за крадіжку над чоловіком влаштували самосуд та прив’язали до стовпа

Відео, на якому було зображено прив’язаного до стовпа потерпілого, правоохоронці виявили в соцмережі. Чоловік нібито скоїв крадіжку на Кінному ринку й таким чином йому влаштували «самосуд». Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Сьогодні під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили відео з ознаками катування людини. На ньому зображений чоловік, якого прив’язали липкою стрічкою до стовпа за нібито вчинення крадіжки. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що підприємець, який торгує на ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 ККУ «Катування».

Поліцейські вилучили речові докази та проводять всі необхідні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости