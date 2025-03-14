Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:02
Просмотров: 116

У Харкові за крадіжку над чоловіком влаштували самосуд та прив’язали до стовпа

У Харкові за крадіжку над чоловіком влаштували самосуд та прив’язали до стовпа

Відео, на якому було зображено прив’язаного до стовпа потерпілого, правоохоронці виявили в соцмережі. Чоловік нібито скоїв крадіжку на Кінному ринку й таким чином йому влаштували «самосуд». Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Сьогодні під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили відео з ознаками катування людини. На ньому зображений чоловік, якого прив’язали липкою стрічкою до стовпа за нібито вчинення крадіжки. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що підприємець, який торгує на ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 ККУ «Катування».

Поліцейські вилучили речові докази та проводять всі необхідні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 