Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:18
Просмотров: 88

Сирський відвідав позиції бригади «Хартія» на Харківщині

Сирський відвідав позиції бригади «Хартія» на Харківщині

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у смузі оборони бригади «Хартія» на Харківському напрямку, де противник не припиняє спроб штурмових дій.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

За словами головкома, мета візиту – вивчення оперативної ситуації та потреб військових для забезпечення стійкості оборони.

«У травні минулого року російський агресор починав тут масштабну наступальну операцію, маючи на меті створення на півночі України «буферної зони» та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі  Вовчанська, а на деяких відтинках — відкинутий на північ», – йдеться в повідомленні.

Сирський назвав 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ «Хартія» підрозділом, який «надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні й роботизовані системи».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 