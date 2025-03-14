Сирський відвідав позиції бригади «Хартія» на Харківщині

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у смузі оборони бригади «Хартія» на Харківському напрямку, де противник не припиняє спроб штурмових дій.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

За словами головкома, мета візиту – вивчення оперативної ситуації та потреб військових для забезпечення стійкості оборони.

«У травні минулого року російський агресор починав тут масштабну наступальну операцію, маючи на меті створення на півночі України «буферної зони» та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках — відкинутий на північ», – йдеться в повідомленні.

Сирський назвав 13-ту бригаду оперативного призначення НГУ «Хартія» підрозділом, який «надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні й роботизовані системи».

Агентство Телевидения Новости