У Харкові працівник ТЦК застосував зброю проти чоловіка з кастетом

Поліція Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між працівниками РТЦК та СП та цивільними чоловіками. Під час заходів з мобілізації працівник ТЦК застосував травматичну зброю.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

14 березня у Харкові під час виконання службових обов’язків працівники РТЦК стали учасниками конфлікту, що завершився застосуванням зброї травматичної дії.

«У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту. Наразі поліція встановлює всі обставини події», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних «проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців». За даними поліції, один із чоловіків завдав удару кастетом по обличчю працівнику ТЦК, що призвело до сутички.

«З метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для запобігання розвитку конфлікту», – розповіли в поліції.

За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в Харківському ОТЦК та СП, керівництво надає всебічну підтримку слідству та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости