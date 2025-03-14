У Харкові судитимуть шанувальників «руського миру», які виправдовували загарбницьку політику кремля

У Харкові судитимуть двох чоловіків за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Один з обвинувачених поширював проросійські погляди в Instagram, а інший – в «Однокласниках», звинувачуючи українські Сили оборони та народ у нацизмі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один з обвинувачених – 25-річний офіційно ніде непрацюючий харківʼянин. За даними слідства, чоловік ділився своїми проросійськими поглядами в соцмережі Instagram. Зокрема він називав українських військових «преступниками», а воєнні злочини окупантів у Бучі – «постановочными кадрами».

Судитимуть чоловіка у Фрунзенському районному суді Харкова.

Другий обвинувачений – 47-річний житель Харкова, який у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» чоловік повторював наративи російської пропаганди. Він звинувачував Сили оборони у обстрілах українських міст, а населення нашої держави – у нацизмі.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Протиправний характер висловлювань обох обвинувачених підтверджено висновками комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох чоловіків за фактами виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинуваченим загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости