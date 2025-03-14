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Третя штурмова бригада масштабувалася у Третій армійський корпус

Третя штурмова бригада масштабувалася у Третій армійський корпус

Три роки бійці 3-ї штурмової бригади брали участь у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи та ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. У День українського добровольця, бійці 3-ї штурмової бригади, заснованої добровольцями у 2022 році, перетворили свою частину на Третій Армійський Корпус під командуванням Андрія Білецького.

Про це повідомили в підрозділі.

«Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти», – зазначив командир підрозділу.

Основні напрямки, на яких будується корпус – бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням та технологічність.

«Наші плани – змінити принципи цієї війни. А значить, змінити й сам хід війни на користь України. Si vis pacem, para bellum. Слава Україні», – сказав Білецький.

Агентство Телевидения Новости

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