Харківський університет змінив свою назву, позбавившись імені російського науковця

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» змінив назву. Рішення прийнято на підставі законів, що забороняють пропаганду російської імперської політики та тоталітарних режимів.

Про це повідомили в пресслужбі ХАІ.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2025 № 401, на підставі законів України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», наш заклад вищої освіти змінює свою назву з Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут».

«Звертаємо увагу, що зміна назви не передбачає змін в організаційно-правовій формі університету, його правовому статусі, структурі, а також у чинних договірних зобов’язаннях перед здобувачами освіти, працівниками, партнерами та державними органами влади. Всі освітні, наукові, адміністративні процеси та господарська діяльність продовжуються у штатному режимі відповідно до чинного законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у виші, реалізація цього наказу потребуватиме вжиття комплексу організаційно-правових заходів, включаючи оновлення внутрішніх нормативних документів, установчих документів, зміну печаток, штампів, офіційних бланків, вивісок, а також внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Агентство Телевидения Новости