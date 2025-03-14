На Харківщині на місці пожежі знайшли загиблу жінку

14 березня о 14:06 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у місті Ізюм Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС стало відомо, що вогонь охопив будинок по всій площі близько 60 кв. м. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 66-річної жінки.

О 14:26 відбулась локалізація пожежі, о 15:45 – остаточна її ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Працювало одне оперативне відділення ДСНС у складі сімох вогнеборців на одній одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости