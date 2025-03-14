На Сумщині російська ДРГ спробувала прорвати кордон: напад відбито

Минулої доби на Сумщині під час спільного виконання бойового завдання прикордонники разом з військовослужбовцями інших складових Сил оборони виявили ворожу ДРГ. Близько десяти окупантів перетнули кордон з території росії та рухалися в глиб території України.

Про це повідомили в ДПСУ.

По диверсантах українські воїни відкрили вогонь на ураження. Задіяно мінометний розрахунок. Проводяться контрдиверсійні заходи з залученням додаткових Сил.

«Злагоджені дії підрозділів Сил оборони України не дозволили противнику реалізувати свої плани, змусивши ворога відійти назад», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости