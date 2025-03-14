Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:17
Просмотров: 89

У Харкові підліток звинуватив ТЦК у застосуванні сльозогінного газу

У Харкові підліток звинуватив ТЦК у застосуванні сльозогінного газу

Черговий конфлікт із чоловіками у військовій формі у Харкові завершився зверненням у поліцію. 16-річний хлопець звернувся до правоохоронців із заявою про те, що він дістав травму під час конфлікту з працівниками ТЦК.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Конфлікту цивільних із людьми в однострої відбувся на ХТЗ, на вулиці Шарикова. Підліток, який заявив, що в нього хімічний опік очей, відмовився від госпіталізації. 

Поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини та учасників події. Інформація внесена до Єдиного обліку. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 