У Харкові підліток звинуватив ТЦК у застосуванні сльозогінного газу

Черговий конфлікт із чоловіками у військовій формі у Харкові завершився зверненням у поліцію. 16-річний хлопець звернувся до правоохоронців із заявою про те, що він дістав травму під час конфлікту з працівниками ТЦК.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Конфлікту цивільних із людьми в однострої відбувся на ХТЗ, на вулиці Шарикова. Підліток, який заявив, що в нього хімічний опік очей, відмовився від госпіталізації.

Поліція проводить перевірку, встановлює всі обставини та учасників події. Інформація внесена до Єдиного обліку.

Агентство Телевидения Новости