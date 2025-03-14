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У харківському ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому військовому

У харківському ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому військовому

У Немишлянському районі Харкова у харківській гімназії №101 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Олександрові Блюсенку.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Двадцятирічний Олександр Блюсенко загинув 14 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Харківській області.

У заході взяли участь рідні воїна, побратими, представники райадміністрації, педагоги та учні закладу освіти.

Агентство Телевидения Новости

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