У Харківській області сталося три пожежі в екосистемі

Протягом першої половини дня 14 березня ворожі обстріли стали причиною виникнення трьох пожеж у природних екосистемах в Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Поблизу селища Борова на Ізюмщині на відкритій території горіла суха трава на площі 200 кв. м. На околиці Куп’янська сталося загоряння сухостій площею 5000 кв. м.

Найбільша за площею пожежа сталася у лісі на території Оскільської громади Ізюмського району. Горіло 1,5 га хвойної підстилки.

До ліквідації цих пожеж залучались вісім одиниць техніки, 25 рятувальників, два медичних та один піротехнічний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости