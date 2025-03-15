На Харківщині протягом доби ЗСУ відбили сім штурмів рашистів

Оперативна інформація станом на 8:00 15.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції ЗСУ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки.

На Сіверському напрямку, в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське та Григорівка, противник сім разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, 97 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автомобільної техніки.

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