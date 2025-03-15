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Сили ППО цієї ночі збили над Україною 130 «шахедів»

Сили ППО цієї ночі збили над Україною 130 «шахедів»

У ніч на 15 березня 2025 року (із 19:30 14 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. – рф та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Агентство Телевидения Новости

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