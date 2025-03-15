Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 81

На Харківщині рашисти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі (фото)

На Харківщині рашисти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі (фото)

Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м, пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів.

Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних – отримали гостру реакцію на стрес.

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус, рятувальники не постраждали, повідомили в ДСНС.

Пожежу ліквідували. До робіт залучалися 42 рятувальники, 11 одиниць техніки ДСНС, зокрема саперів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 