На Харківщині рашисти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі (фото)

Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м, пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів.

Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних – отримали гостру реакцію на стрес.

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус, рятувальники не постраждали, повідомили в ДСНС.

Пожежу ліквідували. До робіт залучалися 42 рятувальники, 11 одиниць техніки ДСНС, зокрема саперів.

Агентство Телевидения Новости