На Харківщині FPV-дрон атакував цивільне авто: водій отримав поранення

Сьогодні вранці, 15 березня, до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про вибух безпілотника біля автомобіля місцевого мешканця.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За попередніми даними, чоловік 1959 року народження рухався в бік селища Вільча. Поблизу населеного пункту Лиман поруч із його транспортним засобом вибухнув FPV-дрон. Попри поранення, потерпілий самостійно дістався додому, де його дружина викликала екстрені служби.

Медики госпіталізували чоловіка до харківської лікарні з вибуховими травмами. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для збору доказів та фіксації злочину.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости