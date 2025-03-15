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Вліз через вікно в будинок, побив господаря та поцупив телефон: на Харківщині затримано злодія

Вліз через вікно в будинок, побив господаря та поцупив телефон: на Харківщині затримано злодія

В Ізюмському районі поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад.

Про це повідомляє поліція Харківської області.  Подія сталася ввечері 16 лютого в місті Ізюм. Правопорушник через вікно проник до житлового будинку, де у вітальні побачив господаря, який в цей час повернувся додому.

Зловмисник напав на нього та почав бити. Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, після чого нападник забрав мобільний телефон чоловіка та втік.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські Ізюмського районного управління поліції встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів мешканець Ізюмського району.  

Наразі слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. 

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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