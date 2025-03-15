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Через ворожі обстріли Харківщини постраждали шестеро осіб: прокурори фіксують наслідки

Через ворожі обстріли Харківщини постраждали шестеро осіб: прокурори фіксують наслідки

За даними слідства, 15 березня з 00:50 до 03:20 збройні сили рф вдарили п’ятьма БпЛА «Шахед» по місту Богодухів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено будівлю навчального закладу, будівлю майстерні, складські приміщення і домоволодіння, розташовані поруч. Повністю знищено автомобіль та автобус, ще пʼять автобусів і автівка зазнали пошкоджень. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять осіб: четверо жінок віком 76, 72, 52 і 54 роки та 53-річний чоловік.

Крім того, 14 березня близько 20:30 ворог обстріляв з артилерії село Івашки Золочівської ОТГ, внаслідок чого зруйновано житловий будинок, пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих.

Також 15 березня близько 7:55 зафіксовано влучання FPV-дрона біля автомобіля, який рухався дорогою поблизу села Лиман Чугуївського району. 65-річний водій автівки отримав вибухове поранення, у середньому стані його ушпиталено.

За процесуального керівництва Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували чергові воєнні злочини рф.

Агентство Телевидения Новости

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