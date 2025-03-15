У Харкові чоловік ображав співмешканку та психологічно тиснув на неї: поліція припинила правопорушення

13 березня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення від 36-річної жінки про конфлікт з чоловіком. Останній сварився, ображав та погрожував співмешканці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо заборони у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби.

Потерпіла виявила бажання поїхати до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Поліцейські допомогли жінці з двома дітьми й супроводили на службовому автомобілі до закладу.

Агентство Телевидения Новости