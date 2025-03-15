Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:53
Просмотров: 77

У Харкові чоловік ображав співмешканку та психологічно тиснув на неї: поліція припинила правопорушення

У Харкові чоловік ображав співмешканку та психологічно тиснув на неї: поліція припинила правопорушення

13 березня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення від 36-річної жінки про конфлікт з чоловіком. Останній сварився, ображав та погрожував співмешканці. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо заборони у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби. 

Потерпіла виявила бажання поїхати до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Поліцейські допомогли жінці з двома дітьми й супроводили на службовому автомобілі до закладу. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 