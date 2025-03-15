З початку доби на Харківщині окупанти тиснуть біля Вовчанська та Загризового

Оперативна інформація станом на 16:00 15.03.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Загризового, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили спробу противника просунутись вперед неподалік Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька та Дружби, чотири бої точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, один бій триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Багатир, Сергіївка, Покровськ, Новоукраїнка, Сухий Яр, Новооленівка та Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Розлив. Три боєзіткнення досі тривають.

Агентство Телевидения Новости