У Сербії з новою силою спалахнули масштабні протести проти уряду

У центрі сербської столиці Белграді в суботу вдень зібрались десятки тисяч протестувальників на антиурядовий мітинг, який став кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Тисячі студентів, багато з яких подолали сотні миль пішки або на велосипедах, прибули до столиці Сербії пізно ввечері в п’ятницю.

Напруженість і поодинокі випадки насильства тривали протягом ночі й в суботу. Зокрема у центрі Белграда студент і викладач університету отримали поранення в результаті нападу групи чоловіків рано вранці в суботу, повідомила поліція.

А у передмісті Зарково автомобіль протаранив колону протестувальників, поранивши трьох людей, поліція повідомила, що затримала водія.

У суботу вдень до студентів також приєднались місцеві жителі, фермери, вчителі та робітники. Протестувальники годуються провести масштабний мітинг, який почнеться о 16:00 за місцевим часом перед будівлею парламенту на площі Славії.

Поліція уже розмістила спецназ в Піонірському парку та навколо нього, де прихильники Вучича поставили наметовий табір оточений кільцем припаркованих тракторів.

У п’ятницю Вучич заявив, що попросив поліцію проявити стриманість, але затримувати порушників порядку. За словами Вучича, влада очікує від 60 000 до 80 000 протестувальників у столиці. Організатори прогнозують набагато більше.

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