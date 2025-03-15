У Харкові рятувальники п’ять годин витягали чоловіка з труби насосної станції

Рятувальники спільно з комунальниками у Харкові витягнули чоловіка з труби.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

15 березня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від співробітників Національної поліції про те, що у Немишлянському районі Харкова 39-річний чоловік потрапив у трубу покинутої насосної станції. Діаметр труби складав 400 мм. Самостійно вибратись з неї чоловік не міг, – зазначають рятувальники.

До місця події з метою порятунку чоловіка було направлено 6 пожежно-рятувальних відділення ДСНС, а також спеціалізовані служби цивільного захисту Харківської міської ради: КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал, КП «Шляхрембуд» та штаб Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.

Загалом у рятувальній операції, яка тривала майже 5 годин, брали участь 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС, 18 працівників та 6 одиниць техніки комунальних служб.

Спільними зусиллями чоловіка вдалось витягнути з металевої пастки та передати працівникам екстреної медичної допомоги. Потерпілого з переохолодженням та подряпинами госпіталізовано до лікарні.

Агентство Телевидения Новости