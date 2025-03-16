Синоптики прогнозують погіршення погоди на Харківщині на 16 березня

З 16 березня у Харківській області очікується зміна погодних умов. Внаслідок проходження фронту відбудеться поступове зниження температури повітря та пройдуть опади.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У неділю в області прогнозують хмарну погоду з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4…+9 °C, вдень +6…+11 °C, а на південному сході регіону можливе потепління до +17 °C.

У Харкові також буде хмарно та дощитиме. Протягом доби температура повітря триматиметься на рівні +6…+8 °C.

Агентство Телевидения Новости