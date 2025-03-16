Внаслідок пожежі в нічному клубі в Північній Македонії загинула 51 людина

Щонайменше 51 людина загинула і понад 100 зазнали травм у результаті пожежі в нічному клубі в Північній Македонії. Пожежа спалахнула вранці 16 березня в клубі «Пульс» у місті Кочані.

Про це повідомляє BBC із посиланням на МВС Північної Македонії.

Пожежа почалася близько 3:00 під час виступу гурту ADN, популярного в країні хіп-хоп дуету. На концерті були присутні близько 1500 людей.

Пожежа вирувала протягом кількох годин. Місцеві ЗМІ повідомляють, що загоряння могло бути спричинено використанням піротехнічних пристроїв, оскільки на відеозаписах видно, як іскри зі сцени потрапляють на стелю, а потім швидко поширюються.

Агентство Телевидения Новости