Терехов повідомив, коли у Харкові відключать опалення

Житлові будинки у Харкові опалюють у дискретному режимі. Комунальні служби Харкова відстежують температурні зміни та корегують подачу тепла до осель містян.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що, попри нещодавні температурні рекорди, в Харкові знову простежується похолодання.

«Ми ввели на котельнях дискретний режим роботи, тому, коли надворі теплішає, подача тепла в оселі харків’ян зменшується. В такий спосіб нам вдається значно економити газ. Але, як тільки в Харкові настане стабільне потепління, тоді й будемо завершувати опалювальний сезон», – зазначив мер.

За словами Терехова, попри масштабні обстріли, в Харкові вдалося забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання.

Агентство Телевидения Новости