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У Харківській області на місці пожежі знайшли загиблу жінку

У Харківській області на місці пожежі знайшли загиблу жінку

16 березня о 5:46 у квартирі житлового будинку в селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС стало відомо, що будинок горіли домашні речі на площі 4 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 50-річної жінки.

О 6:20 пожежу локалізували, а о 6:34 повністю загасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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