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У Харківській області на місці пожежі знайшли загиблу жінку
16 березня о 5:46 у квартирі житлового будинку в селищі Слобожанське Чугуївського району сталася пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття підрозділів ДСНС стало відомо, що будинок горіли домашні речі на площі 4 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 50-річної жінки.
О 6:20 пожежу локалізували, а о 6:34 повністю загасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.