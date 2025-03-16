На Харківщині Третя штурмова знищила САУ, гармати, вантажівки та склад БК: відео

Пілоти Третьої штурмової бригади показали відбірку влучних ударів по ворожих позиціях у Харківській області. Українські захисники дронами «випалюють» ворожі позиції, піхоту й техніку.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Вполювали та знищили: САУ «Нона», ворожу гармату та вантажівку.

«Завдали втрат піхоті, яка намагалась тікати та заховатися в укриттях – від долі двохсотого не втечеш», – йдеться в повідомленні.

Один з безпілотників влучив по складу пального, який від вибуху перетворився на вогняний феєрверк у лісі.

Агентство Телевидения Новости