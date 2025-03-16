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Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ – Андрія Гнатова

Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ – Андрія Гнатова

Указом Президента України на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Про це йдеться в указі президента №170/2025.

Як прокоментували в Генштабі, мета кадрових змін – покращення якості управління військами.

Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

«Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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