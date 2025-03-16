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На Харківщині ЗСУ відбили десять атак окупантів, два боєзіткнення тривають

На Харківщині ЗСУ відбили десять атак окупантів, два боєзіткнення тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16 березня. Триває 1117 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки окупантів неподалік Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки, наразі точиться один бій. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового, та в напрямку Куп’янська, на даний час одне боєзіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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