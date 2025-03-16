Окупанти скинули на Харківщину ФАБ-500: пошкоджено 15 будинків, постраждав чоловік

16 березня близько 15:45 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Купʼянську. Попередньо встановлено, що російська армія атакувала місто ФАБ-500 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору. Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь. Вибухове поранення дістав 56-річний чоловік.

Також, за даними Харківської ОВА, близько 15:40 у Куп’янську в результаті обстрілу зруйновано житловий будинок. Тип озброєння, використаного ворогом, встановлюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

Сьогодні ж війська рф обстріляли село Велика Шапківка Купʼянського району. Внаслідок атаки поранено трьох людей, яких доставили до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости