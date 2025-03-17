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На Харківщині попрощалися з прикордонником із Мерефи

На Харківщині попрощалися з прикордонником із Мерефи

При виконанні бойового завдання на Харківщині загинув 43-річний житель міста Мерефа Харківської області Юрій Болобан.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Гранатометник групи відділення вогневої підтримки, інспектор прикордонного загону ДПСУ старший сержант Юрій Болобан став на захист України у 20 22 році.

Військовий загинув при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Сотницький Козачок Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.

Похований в Тимченках, де проживають його батьки. У Мерефі в чоловіка залишилися дружина та донька.

Агентство Телевидения Новости

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