На Харківщині попрощалися з прикордонником із Мерефи

При виконанні бойового завдання на Харківщині загинув 43-річний житель міста Мерефа Харківської області Юрій Болобан.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Гранатометник групи відділення вогневої підтримки, інспектор прикордонного загону ДПСУ старший сержант Юрій Болобан став на захист України у 20 22 році.

Військовий загинув при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Сотницький Козачок Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.

Похований в Тимченках, де проживають його батьки. У Мерефі в чоловіка залишилися дружина та донька.

Агентство Телевидения Новости